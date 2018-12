di Alberto Toso Fei

Giovanni Fontana fu una personalità tipica del suo tempo, il primo Rinascimento, fatto di sperimentazione e ricerca fondate su una profonda riscoperta dei classici greci, latini e arabi – tanto sul fronte umanistico quanto su quello scientifico – e di persone dotate di una grande curiosità e capacità di analisi che spesso però sfociava nella pratica magica o rasentava la superstizione. Per lungo tempo le sue opere (spesso pubblicate sotto falso nome) furono dimenticate o attribuite ad altri. Di fatto fu riscoperto solamente nel corso dell'Ottocento.Eppure, spaziando con grande disinvoltura dalla storia naturale alla meccanica e all'astronomia, dagli studi sulla camera oscura ai sistemi idraulici, dalla pratica dell'arte della memoria alla creazione di giocattoli ed effetti speciali complessi, Fontana fu certamente uno dei riferimenti della scienza sperimentale del primo Quattrocento, e a un certo punto – accusato di stregoneria – perdette la possibilità di proseguire la sua carriera all'Università di Padova, città nella quale era nato attorno al 1395.Figlio di Michele da Venezia, pur formatosi nell'ateneo patavino, dove si laureò nel 1418, trascorse l'infanzia e l'adolescenza in laguna, anche se poi visse a lungo a Udine dove lavorò come medico tra il 1419 e il 1440 (lamentandosi per la mancanza di testi classici che poteva invece reperire più facilmente altrove), e viaggiò quasi sicuramente fino a Bologna, Ravenna e Roma, arrivando fino a Creta, l'allora Candia veneziana. Altre località lontane che – dedotte dai suoi libri – potrebbe aver raggiunto, furono forse esistenti solo nella sua fantasia.Fu tra i primi autori a citare le armi da fuoco e anzi scrisse dei testi di balistica e sugli strumenti da guerra; e sebbene su molte opere attribuitegli vi sia ancora il dubbio dell'effettiva paternità, quasi certamente produsse il “De trigono balistario” e il “Bellicorum et instrumentorum liber”, ma anche il “De omnibus rebus naturalibus”, un volume su tutte le cose naturali nel quale Fontana nota come tutti gli animali dotati di polmoni “necessitino di aria allo stesso modo delle candele che bruciano”, sebbene non per la stessa ragione (sovvertendo così una credenza diffusa a quel tempo e anticipando in questa osservazione lo stesso Leonardo da Vinci).Il “Bellicorum Liber”, poi, è una incredibile raccolta di progetti di macchine da guerra arabe, egiziane e persiane oltre che di strumenti musicali, giocattoli, giochi di illusione. Nel testo (del 1420, in cui le armi da fuoco sono citate in realtà solo tre volte ma vi si può trovare la descrizione sull'uso di razzi come propellenti per siluri sull'acqua) compaiono automi, razzi a forma di uccelli o lepri, una carrozza la cui propulsione è fornita da un razzo. In pratica l'antesignano del motore a reazione. Ma anche stratagemmi per ingannare i sensi come “il Castello degli inganni” o il labirinto quadrato, il bastone pastorale risplendente o il candeliere magico.Né la fantasia di Fontana si limitò a quello: nel manuale di mnemonica “Secretum de thesauro experimentorum imaginationis hominum” (scritto quasi interamente in un alfabeto cifrato) sono illustrati diversi dispositivi pensati per aiutare la mente a immagazzinare informazioni, fra cui “lo Specchio”, un sistema a cerchi concentrici rotanti coi quali formare brevi parole da memorizzare; in altri tre codici del 1417 e 1418 – conservati presso la Biblioteca Universitaria di Bologna – trattò di orologi, mongolfiere, campane per le immersioni subacquee... lo scienziato mostrò come dare a un razzo l'aspetto di un drago volante, o come realizzare una macchina a forma di diavolo che, riempita di elementi chimici da mandare in reazione, bruciasse sott'acqua ed emettesse raggi di fuoco.Una attività talmente vasta ed “esplosiva” – in ogni senso (Giovanni Fontana non esitò peraltro a condurre esperimenti che lui stesso considerava magici) – che alla fine gli causò una accusa di stregoneria e gli procurò la rinuncia alla carica di Rettore alle Arti che aveva presso lo Studio di Padova. Lo scienziato-umanista si spense in un luogo imprecisato, attorno al 1454.