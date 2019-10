"Arancia meccanica" in pieno centro, giovani picchiati a sangue

di Davide Tamiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - L’apice della violenza arriva con un calcio sferrato in pieno volto, mentre la vittima è ancora a terra a causa di tutti i colpi ricevuti in precedenza. Un’aggressione brutale, quella avvenuta sabato sera in via Poerio, e che si è conclusa con due giovani stranieri all’ospedale con contusioni e fratture varie. Succede alle 23, in pieno centro: qualcuno, con uno smartphone, riesce a immortalare in un video le fasi del pestaggio. A terra c’è un giovane, su di lui si avventano due ragazzi (accento straniero, età intorno ai vent’anni), una terza giovane sta in disparte, guarda e non interviene.La gente, intorno, urla loro di smetterla: «Basta!, Basta!». Nessuno, però, interviene.