Scoperti nell'area di servizio 10 giovani clandestini nascosti nel semirimorchio di un Tir

DOLO - La Polizia di Stato di Venezia ha rintracciato in A4, nell'area di servizio di Arino Ovest, dieci clandestini nascosti nel semirimorchio di un Tir che trasportava pneumatici provenienti dalla Romania. Gli agenti sono intervenuti su segnalazione di un autotrasportatore allarmato dai rumori provenienti dal semirimorchio.

Il sopralluogo ha consentito di accertare che nel vano di carico del mezzo pesante erano nascosti dieci cittadini stranieri, tra cui 7 minorenni, tutti clandestini. Dopo aver provveduto a soccorrerli, sottoponendoli ai controlli sanitari necessari e verificando l’eventuale positività al Covid-19, gli stessi sono stati accompagnati presso la Questura di Venezia per essere rifocillati e pere ulteriori controlli. Dagli accertamenti è emerso che 7 di essi erano minorenni di nazionalità afgana, in fuga dal paese di origine, mentre i 3 restanti erano cittadini bangladesi maggiorenni ai quali erano stati sottratti i documenti e, pertanto, tutti clandestini.

Il viaggio

I giovani, dopo essere partiti dai paesi di origine e transitati in diversi stati del Medio Oriente, erano giunti in Romania, dove avevano vissuto per alcuni mesi, in attesa di poter raggiungere parenti ed amici residenti in diversi paesi dell’Europa occidentale. Come emerso dai racconti degli interessati, il flusso irregolare avveniva tramite un sistema organizzato che prevedeva, per i migranti, inizialmente di giungere in Romania per poi transitare verso altri stati della Ue previo pagamento anticipato dell’importo pattuito. Su disposizione del Pm della Procura per i minorenni del Tribunale di Venezia, i giovani afgani minorenni sono stati affidati alle cure di una struttura specializzata nell’accoglienza di “minori non accompagnati” della provincia di Venezia.