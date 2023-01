VENEZIA - Ladro con coltello deruba un passante di 20 euro a Cannaregio e scappa per l’arrivo di una guardia giurata armata.

È accaduto qualche giorno fa, in piena notte, precisamente tra sabato e domenica scorsa, pochi minuti dopo le 2 del mattino. Luogo dell’aggressione Rio Terà dei Franceschi a pochi metri dall’entrata del cinema “Giorgione”. A raccontare la notte movimentata è stata una guardia giurata impegnata quella notte in alcuni servizi di controllo del territorio garantiti in centro storico dalla compagnia privata “Castellano Vigilanza”.

La pattuglia era composta da due persone già protagoniste, in passato, di alcuni soccorsi e salvataggi che hanno ricevuto il plauso delle forze dell’ordine. A quell’ora la pattuglia non doveva trovarsi lì, ma le due guardie, che erano nella vicina Salizada del Pistor per alcuni controlli hanno sentito le urla provenire dalla strada vicina precipitandosi sul posto. Probabilmente è stata proprio la presenza dei due vigilantes in divisa e armati, a far desistere il ladro e quindi a limitare i danni.

“C’erano due giovani – racconta la guardia giurata intervenuta - uno brandiva un coltello, l’altro chiedeva aiuto. Quando l’aggressore mi ha visto è fuggito in direzione di Strada Nova. L’altro ha tentato di inseguirlo ma gli ho fatto capire che era meglio fermarsi onde evitare situazioni peggiori”.

E così è stato. Il giovane aggredito ha quindi desistito tornando sui suoi passi. “E a quel punto mi ha detto che era stato derubato di 20 euro – prosegue la guardia - e che il mio intervento era stato comunque decisivo visto che il malvivente gli aveva intimato di consegnarli anche la borsa. Poi alle ore 2.13 ho allertato il “112”. Informati dell’accaduto i carabinieri mi hanno chiesto di rimanere in loco con la vittima del furto e che sarebbero giunti sul posto al più presto. Poco dopo, infatti, arrivati gli uomini dell’Arma sono stato identificato assieme all’altra persona; quindi congedato per il rientro in servizio in zona”. Dell’intervento è stato steso un verbale anche dal personale della Castellano Vigilanza. Sono state raccolte alcune testimonianze anche per cercare di risalire al responsabile. Si sta anche cercando di verificare la presenza di eventuali testimoni anche grazie alle immagini delle telecamere.

