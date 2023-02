Giornata mondiale contro il cancro, il presidente Zaia: «In Veneto un registro utile alla lotta contro il tumore»

VENEZIA - «In Veneto abbiamo un registro tumori che è unico per dimensione della popolazione censita. Affronta i tumori che insorgono in quasi cinque milioni di cittadini. Questo fa della nostra Regione un protagonista nella lotta contro il Cancro e i numeri riportati sono i dati di un grande impegno e la guida per le strategie di prevenzione e terapia oncologica che vedono la Regione in prima linea». Così il presidente Luca Zaia, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, che si celebra ogni anno il 4 febbraio, sottolinea l'impegno della Regione del Veneto e delle sue strutture sanitarie nel contrasto ai tumori.

«Nell'anno appena concluso sono stati diagnosticati 33.580 nuovi casi di tumore maligno - ricorda Zaia -: 17.898 nella popolazione maschile e 15.682 in quella femminile. Sono numeri che riassumono altrettante sfide per la nostra sanità e altrettante battaglie personali per i pazienti. Ma sono anche un indicatore di come nello sforzo enorme che ha segnato gli anni della pandemia, l'attività diagnostica oncologica è andata avanti; il nostro impegno non vuole lasciare indietro nessuno».

«L'intuizione ormai consolidata delle Breast Unit - conclude Zaia -, l'attività dello Iov e di tutta la rete oncologica veneta (Rov), il successo delle campagne di screening mirate alla prevenzione, il Registro Tumori che è il primo a livello nazionale a cui è stata riconosciuta la certificazione di qualità ISO 9001:2015, il livello della ricerca raggiunta nelle nostre Università anche con importanti collaborazioni internazionali, gli importanti investimenti in tecnologia diagnostica e terapeutica sono tutte conferme di come il nostro modello sanitario sia nel contrasto al cancro un fiore all'occhiello per tutto il Paese. Per noi è prioritario che i nostri cittadini sappiano che di fronte a un tumore non sono lasciati soli e possono contare su livelli sanitari di eccellenza».