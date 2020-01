E' morto l'ex sindaco Giorgio Longo: aveva 96 anni

Ultimo aggiornamento: 12:24

VENEZIA - L'ex sindacoè morto oggi a Mestre: era stato primo cittadino di Venezia per 5 anni e mezzo, dal 12 nmaggio 1970 al 21 dicembre 1975, quindi era stato candidato dallaed eletto senatore per altri 7 anni, dal 1976 al 1983, per due legislature.Longo aveva compiuto 96 anni sabato scorso, 11 gennaio.A Ca' Farsetti Giorgio Longo subentrò a Giovanni Favaretto ed ebbe come successore Mario Rigo (Psi), recetemente scomparso a Noale.