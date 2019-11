Giorgio Boato "appende gli sci al chiodo" dopo 60 anni di gare

di Francesco Coppola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nei giorni scorsi quando a Cortina, in occasione del Campionato Veneto di discesa, Giorgio Boato, 82 anni, decise di festeggiare i 60 anni dedicati allo sci e annunciò che quella sarebbe stata la sua ultima gara, furono pochissimi a credergli seriamente proprio per il suo grande e maniacale legame agli sport della neve. E invece così è stato. . Nei suoi 60 per lo sci, dove ha collezionato titoli di ogni genere e gareggiato con tanti celeberrimi personaggi di questo sport, è riuscito a coinvolgere anche sua...