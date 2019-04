Stroncato da un malore mentre guarda la partita: pescatore muore a 36 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOTTOMARINA - Si è sentito male, l'altra sera, mentre, nella sua casa di. Un malore improvviso e fatale, probabilmente un infarto, che non ha lasciato scampo a, pescatore chioggiotto di. La notizia della sua scomparsa ha destato molta impressione e sconcerto in città dove amici e conoscenti non riescono a capacitarsi di come un uomo di così giovane età abbia potuto andarsene in modo tanto repentino. Penzo lascia la moglie Chiara, un figlio 14enne, la madre e una sorella. A far pensare a una certa familiarità per le patologie cardiache il precedente della scomparsa, altrettanto tragica, del padre Massimo, detto