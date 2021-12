La gioielleria Salvadori è tra le prime cinque d'Italia: le "sorelle d'oro" Marzia e Monica

VENEZIA - Con tre diamanti, Class Editori premia l'azienda Salvadori tra le eccellenze italiane nell'universo del gioiello. Un riconoscimento che annovera la casa veneziana tra le cinque migliori gioiellerie d'Italia, scelta tra 1.500 realtà del Paese poi scremate a cento dagli esperti del periodico economico-finanziario che di questa rosa hanno infine redatto una pubblicazione. La menzione è avvenuta lo scorso 30 novembre, al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, e rappresenta in città un titolo prestigioso che affonda le radici nelle Mercerie San Salvador, dove nel 1857 nasce il negozio di orologi Salvadori. In Laguna e all'estero, l'associazione di questa firma all'alta gioielleria comincia però negli anni Settanta, con la virata di Gabriele Pendini, fondatore dell'azienda attuale, verso l'amore per le pietre preziose, combinate da quel momento in avanti in collezioni sofisticate e inedite.

Il successo e l'espansione sono state graduali, passando dall'apertura di Salvadori in terraferma negli anni Ottanta, con il negozio in Corso Palladio a Vicenza, seguita dall'inaugurazione nel 2011 della boutique Rolex in Piazza San Marco dopo cinquant'anni di relazione con la celebre maison svizzera. Sotto l'ala della storica gioielleria arriva a Venezia nel 2013 anche Panerai. Due anni dopo, un altro passo in avanti, porta lo storico negozio a trasferirsi vicino alle altre due botteghe sotto le Procuratie Nuove mentre nel 2018 l'attuale presidente, Carla Pendini, e le due figlie Monica e Marzia, aprono il quinto spazio nel sestiere di Cannaregio. Qui, il sodalizio tra la gioielleria Salvadori e il mondo orologiaio avviene insieme al marchio Tudor.

Il premio Class Editori corona quindi una storia veneziana e famigliare, fatta di successi e di una presenza costante nel territorio spiega la direttrice commerciale Monica Pendini -. Tanto più che la graduatoria realizzata è il risultato di un algoritmo che assicura trasparenza ed indipendenza nel giudizio. È una ricompensa al lavoro che ogni giorno facciamo insieme alla nostra squadra di collaboratori per far sentire a casa anche i clienti che vivono dall'altra parte del mondo. Staffetta tra le generazioni, Venezia, la città sull'acqua. Salvadori si è sempre più specializzato nel diamante come sottolinea la direttrice creativa Marzia Pendini , diventando un Atelier del diamante, in cui i gioielli, partendo dal disegno, vengono realizzati artigianalmente. Ogni mia creazione trae la sua ispirazione dall'eterna bellezza di Venezia.