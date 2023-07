VENEZIA - Controlli a tappeto nel veneziano contro il gioco illegale in sale slot, bar, tabacchi e ristoranti.

Scattano centomila euro di sanzioni. Tra fine maggio e inizio giugno, i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza, congiuntamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito in tutta la provincia un piano coordinato di interventi a contrasto del gioco illegale ed irregolare.

Le indagini

In particolare, l’attività ha riguardato la verifica di condotte illecite riguardanti apparecchi elettronici, l’offerta illecita di scommesse tramite forme legali di intermediazione, il gioco minorile, l’osservanza degli adempimenti antiriciclaggio. Complessivamente, sono stati controllati 21 esercizi commerciali (tra bar, ristoranti, sale slot, tabacchi) dislocati in tutta la provincia, con una particolare attenzione riservata alla tutela delle fasce più deboli e, quindi, ai luoghi e agli orari a maggior rischio di gioco minorile. L’attività svolta ha consentito di riscontrare 11 violazioni amministrative e di contestare sanzioni pecuniarie per oltre 100mila euro.

In particolare, in occasione di un controllo, è stato constatato che ben 32 apparecchi elettronici di gioco venivano mantenuti accessi e collegati al fine di permetterne l’uso nella fascia oraria di interruzione quotidiana (con connessa sanzione con limiti edittali da 500 a 1500 euro); inoltre, le vetrine d'ingresso del locale erano state oscurate tramite pannelli per limitare completamente la visibilità dall'esterno. Al titolare dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento in misura ridotta pari a 80mila euro.

In un altro esercizio commerciale video slot, sono state invece riscontrate violazioni al Regolamento del Consiglio Comunale della Città che prevede, al fine di ridurre il tempo di permanenza nelle sale gioco, il divieto di utilizzo di strutture su cui sia possibile sedersi durante l’utilizzo degli apparecchi da intrattenimento.