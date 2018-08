Giochi dei bimbi trasformati in gabinetti pubblici dagli spacciatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARGHERA - Hanno usato i giochi dei bambini come dei gabinetti pubblici, oltre a vari atti di vandalismo. E non in un posto lontano e nascosto, ma nella centrale piazza Sant'Antonio. Perché spacciatori e tossicodipendenti, tra cui quelli allontanati da via Piave, hanno passato la linea ferroviaria e si sono ormai impossessati dei giardini di Marghera. E ora la Municipalità - dopo i ripetuti allarmi su questo spostamento di pusher e consumatori di droga - ha deciso di organizzare una manifestazione contro lo spaccio, cercando di coinvolgere le tante associazioni della Città giardino.