Giocatore positivo, rinviata la partita del Venezia

Giocatore del Venezia trovato positivo al Covid, rinviata la partita. Oggi gli arancioneroverdi avrebbero dovuto affrontare alle ore 15 in trasferta l'Entella ma gli ultimi tamponi effettuati hanno evidenziato la positività di un giocatore. Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, constatato l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria in corso, sentite le due società interessate e tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB ha disposto dunque il rinvio della gara (valida per la 5ª giornata di andata del Campionato di serie B) a sabato 14 novembre alle ore 15

Ultimo aggiornamento: 14:11

