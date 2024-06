FOSSO' (VENEZIA) - «Preferisco non commentare la vicenda che ha riguardato Giada Zanola perché si corre il rischio di fare retorica. In questo momento serve una profonda riflessione su quello che si deve fare. È chiaro che sono gesti da condannare e penso che non ci sia persona che non concordi». Gino Cecchettin ieri è stato l'ospite d'onore alla cerimonia di premiazione per la 34esima edizione del concorso regionale di poesia "Anch'io Poeta - Marco Compagno", al palazzetto dello sport comunale Palarcobaleno di Fossò.

Quando papà Gino ha preso la parola per esprimere un pensiero su Giulia, la platea dei presenti, composta principalmente da alunni delle quinte elementari e delle medie provenienti da ogni parte del Veneto, è rimasta in religioso silenzio. «Sono molto contento di trovarmi insieme a voi ha detto Gino - Portare avanti la sua memoria è per me un piacere immenso e sono sicuro di interpretare il suo pensiero. Se oggi fosse stata presente in mezzo a voi sarebbe stata molto felice. Lei amava molto i ragazzi e a Saonara, il paese di sua mamma, collaborava con la parrocchia in qualità di coadiutrice per i giovani. Giulia vi direbbe che la violenza non è mai la soluzione migliore. Parlerebbe di speranza e vi direbbe che il parlare, lo scrivere e la poesia in particolare aiuta ad affrontare e vivere meglio la vita. A lei non piacevano gli atteggiamenti aggressivi. Pensiamoci bene quando vedete qualcuno atteggiarsi in modo negativo».

Nemmeno una parola, invece, sulla morte di Giada Zanola. Solo una coincidenza, a margine del suo intervento. «Sono venuto a sapere - ha detto il papà di Giulia - che Giada frequentava la stessa parrucchiera di mia moglie a Vigonovo, di fronte a casa mia, dove da piccole andavano anche le mie due figlie».

IL LIBRO

Gino ha poi parlato del suo libro, "Cara Giulia: quello che ho imparato da mia figlia".

«Questo libro mi sta dando tanto - ha confessato - Nel parlarne io stesso riscopro dei momenti che mi stavano sfuggendo. Raccontando salta fuori tra i meandri dei ricordi sempre qualcosa di nuovo, a volte bello ea volte meno bello. Quando un papà parla della figlia che non c'è più non si stanca mai perché in quel momento lì Giulia rivive. E assieme a lei rivive anche mia moglie perché il ricordo va anche a lei. Ho una bella famiglia. Sento tanto affetto intorno a me, te ne accorgi quando la gente ti viene vicino, la senti proprio questa cosa. Il momento peggiore non capisci mai quando arriva. La fine della scorsa settimana penso di avere vissuto il momento peggiore. Tu hai una forza per resistere a tutti i momenti in cui ti mancano le persone».

IL CROLLO

«Mi era successo lo stesso l'anno scorso con mia moglie Monica - ha aggiunto - Sono crollato un sabato di giugno dello scorso anno. Una giornata che non auguro a nessuno. Ti rendi conto che è uno spartiacque. Sai che una persona ti manca e sai che non la vedrai mai più. Lo percepisci, lo puoi immaginare cosa significa veramente, sapere che per tutta la tua vita non la riabbraccerai più, non la bacerai più. È difficile farsene una ragione. Poi ti arriva la botta. Sembro sereno agli incontri, ma quando finiscono sono letteralmente distrutto. Lo faccio ugualmente perché rivedere tua figlia in tutti quelli che sono di fronte a te ti fa rivivere Giulia. Rivive così, nelle sue gesta, in quello che faceva. È la cosa più bella. Ed è quello che in questo momento fa bene a me».