Baby campionesse crescono, Anna ed Elisa 3. e 4. agli Italiani Gold Allieve

NOALE (Venezia) - La stagione 2021 della ginnastica artistica vede tornare i campionati di Serie A, Gold Allieve e Serie C, più i campionati individuali di alto livello. Venerdì, sabato e domenica scorsi si è svolto il Campionato Gold Allieve 1 e 2 (dagli 8 ai 9 anni) a Mortara (Pavia), competizione che ha coinvolto le migliori 100 ginnaste in Italia, tra queste hanno preso parte Elisa Angheluta di Scorzè e Anna Damiani di Martellago della società Aiace di Noale. Le due piccole atlete, guidate dall’esperienza dei tecnici Vania Vescovo, Rachele Brunato, Giulia Michelon e Chiara Tollardo, sono tesserate con l’Artistica ’81 di Trieste, prestigiosa società con la quale l’Aiace vanta una collaborazione ventennale.

Alla gara di qualificazione di venerdì Anna si è classificata al 3. posto e Elisa al 4. Vista la splendida gara, la giovane età e la poca esperienza di gara, fare una finale mantenendo la stessa prestazione non è stato facile, ma le due piccole atlete hanno dimostrato grinta e determinazione confermando il 3. e 4. posto finale.

Anna ed Elisa si sono così riconfermate le due migliori ginnaste della regione Veneto.