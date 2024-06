VENEZIA - Gilberto Penzo, uno dei più rigorosi studiosi di imbarcazioni storiche, cerca un erede. Al civico 2681 in Calle Seconda dei Saoneri, a pochi passi dai Frari, un foglietto attaccato alla porta della sua bottega recita: "Cedesi attività". «Dopo 45 anni ininterrotti di gestione della mia bottega - commenta - più svariati anni di apprendistato, non retribuito, penso sia arrivato il momento di cedere la mia attività a una persona che se ne faccia carico e subentri al mio posto. Sono già in pensione, ma continuo a versare i contributi all'Inps. A chi volesse subentrare fornisco l'avviamento e tutte le informazioni per iniziare a lavorare, i disegni tecnici, le immagini, le dime, i progetti esecutivi e file dei modelli e l'esperienza accumulata in mezzo secolo di lavoro».

LA STORIA

Gilberto Penzo si è appassionato al mestiere in gioventù, dedicandosi alla costruzione di modelli di barche storiche. Nel corso degli anni ne ha realizzato centinaia, riproducendo fedelmente ogni dettaglio delle imbarcazioni originali. Oltre al suo lavoro di artigiano, ha dedicato gran parte del suo tempo alla ricerca della storia navale di Venezia. Ha studiato antichi documenti, analizzato reperti archeologici e visitato musei in Italia e all'estero per rintracciare gli scafi veneziani che già nei secoli scorsi erano apprezzati dalle più importanti famiglie d'Europa. Ha curato l'allestimento museale della gondola costruita per la Regina Margherita di Savoia al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari a Roma; in una ex filanda abbandonata sul lago di Como sta seguendo, insieme agli studenti di un istituto tecnico, il restauro di una gondola che risale alla seconda metà dell'Ottocento e, infine, ha seguito il nuovo allestimento della peota di Casa Savoia, costruita a Venezia nel Settecento, il cui scafo originale si può ammirare alla Reggia di Venaria. A 70 anni Gilberto Penzo cerca un erede. «Ho bisogno di un alter ego, qualcuno che ami la storia e il modellismo e che sia disposto a dedicare la sua vita a questo mestiere».

Lo studioso spera di trovare un giovane che possa portare avanti la sua ricerca e che continui a costruire modelli con la stessa cura e la stessa passione che ha dedicato egli stesso in cinquant'anni di attività. «È importante che il sapere e il saper fare non vadano dispersi; il mio successore porterà avanti il mio lavoro per preservare questo patrimonio unico per le generazioni future». Questo l'appello che lancia: «Se siete appassionati di barche e di storia, se avete voglia di imparare un mestiere antico e prezioso, venite a trovarmi in bottega. Sono alla ricerca di un altro folle come me che sia in grado di proseguire questo entusiasmante percorso». La speranza di Penzo è che il suo lavoro non termini con lui ma continui a vivere e ad arricchire la cultura e la storia della nostra città, perché quanto ha realizzato sino ad oggi è un patrimonio prezioso per Venezia. «L'artigiano conclude - nasce e muore in bottega. In realtà nessuno di noi vorrebbe smettere di lavorare, cedere l'attività o vedersi costretto a chiudere. Con 50 anni di ricerca sarebbe bello istituire una fondazione, in alternativa un centro di documentazione sulle imbarcazioni veneziane, perché sarebbe importante dare a Venezia il giusto spessore storico che le ha valso il titolo di potenza del Mediterraneo».