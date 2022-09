Venezia, arriva il giga-yacht di 108 metri dell’ex di Mariah Carey: all'interno un night club di lusso. «Il prezzo è da capogiro»

VENEZIA - È arrivato a Venezia il mega-yacht di James Douglas Packer, miliardario australiano, re del casinò ed ex di Mariah Carey. La maxi imbarcazione di 108 metri è attraccata alla Serenissima. Al suo interno perfino un night club di lusso.

A chi decida di farsi una passeggiata in questi giorni lungo Riva Sette Martiri, non sfuggirà di certo. I 108 metri di lunghezza del mega-yacht IJE attirano inevitabilmente sguardi e curiosità di veneziani e turisti. L’imbarcazione - varata nel 2019 - appartiene all’investitore australiano James Packer, un patrimonio netto di 3,6 miliardi di euro (grazie alla creazione del più grande impero mondiale del gioco d’azzardo, il Crown Resort) e una ex fidanzata illustre, la cantante Mariah Carey.

«Si tratta del 34esimo giga yacht più grande al mondo e il più lungo fra quelli costruiti nel cantiere Benetti - spiega Giorgio Gilli, socio della Luise Yachting Adriatic, agenzia marittima che gestisce il grosso dei “nababbi del mare” in laguna e che sta seguendo, fra le altre, anche la IJE in Riva Sette Martiri -. Queste mega imbarcazioni, oltre a catalizzare gli sguardi stupefatti dei passanti, produce anche un indotto importante per la città. Ecco perché lo scopo della nostra agenzia è quello di gestire sempre più yacht di grandi e grandissime dimensioni che per Venezia rappresentano un indotto davvero importante».

La IJE prende il nome dai tre figli di Packer, Indigo, Jackson ed Emmanuelle. Ha 10 ampie suites per una ventina di ospiti, cinema privato, quattro ascensori che si snodano su tre ponti, palestra dotata delle più moderne attrezzature. E ancora, una piscina con sala da pranzo all'aperto e un ulteriore lounge-bar, un camino installato sul ponte principale, un ponte esclusivo a servizio dell’armatore con accesso alla terrazza privata. C’è perfino un night club. Lo yacht conta 28 persone di equipaggio e contempla un garage laterale che, aprendosi, diventa un posto barca per quattro moto d'acqua.

IJE è stata acquistata da James Packer per un prezzo di circa 200 milioni di dollari nel 2019.