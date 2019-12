apre oggi ail suo, all'interno degli storicinella zona di San Marco, voluti da Napoleone a inizio '800, oggi restituiti alla città dopo un importante restauro. La caffetteria è nel Padiglione del Caffè, struttura neoclassica, realizzata dall' architetto Lorenzo Santi tra 1816 e 1817 che fungeva già in epoca asburgica da Cafehaus del parco.Un ritorno alle origini che, nel lungo recupero del complesso monumentale, promosso e realizzato da Venice Gardens Foundation con Assicurazioni Generali, «trova in illy l'interprete ideale», riporta una nota. Il riallestimento dello spazio a pianta circolare, nella Serra, è stato curato dallo studio Locatelli Partners e propone, reinterpretandoli, gli stilemi tipici delle serre storiche, sottolineando l'eleganza di un volume reso luminoso e leggero dalle alte vetrate sui fronti e dalle aperture sul giardino.: al centro accoglie gli ospiti un ampio bancone circolare con dettagli in ottone, con lo scenografico chandelier a 4 cerchi con anelli di vetro soffiato secondo la celebrata tradizione locale. Aperto tutti i giorni (8-20), propone un'offerta ricca e diversificata studiata per ogni momento della giornata: dal blend illy (e pasticceria) fino a sera con cocktail per l'aperitivo.Nello store ci sarà un'area per la vendita di prodotti e accessori del mondo illy: gamma Arabica Selection, macchine iperEspresso, le tazzine illy Art Collection. Il nuovo illy Caffè è vicino a San Marco. «Il nostro legame con Venezia è profondo e duraturo - dice Andrea Illy, presidente di illycaffè - riguarda prima di tutto il caffè, perché Venezia, al pari di Vienna, è stata la città attraverso la quale è entrato in Europa alla fine del '500, con la tradizione delle botteghe e dei locali storici: autentico riferimento dello stile di vita italiano nel mondo. Ma riguarda anche l'arte, grazie al la nostra ventennale collaborazione con Biennale. Per suggellare questi legami profondi con la città - prosegue Andrea Illy - illycaffè ha deciso di restituire ai veneziani e ai milioni di visitatori che Venezia ospita ogni anno, un luogo significativo del suo patrimonio urbano, che celebra insieme la tradizione artistica e di accoglienza della città».