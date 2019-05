Morto De Michelis, la camera ardente all'ospedale Civile, martedì i funerali

VENEZIA - Verrà dato domani nella, di Venezia, l'ultimo saluto all'ex ministro degli Esteri Gianni De Michelis, morto sabato scorso all'età di 78 anni . La famiglia ha deciso per una funzione riservata; la salma sarà poi cremata.Intanto stamani si è aperta la camera ardente, nell'androne antistante l'ospedale Civile, dove De Michelis era stato ricoverato l'8 maggio scorso e dove è deceduto, tre giorni più tardi. Molte le persone che hanno reso omaggio ad uno dei protagonisti della politica italiana della prima Repubblica; tanti volti noti del Psi veneto, ma anche gente comune.Tra i presenti anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il quale ha voluto «rendere omaggio - ha detto - ad un vero statista e un grande veneziano che ha sempre avuto a cuore la nostra città. Gianni - ha aggiunto -, faremo in modo di raccontare quanto importante sia stato il tuo impegno e quanto siano stati futuristici i tuoi sogni». Per metà pomeriggio il Psi di Venezia ha organizzato un incontro in campo Santi Giovanni e Paolo per ricordare il "Doge", l'appellativo dato negli Ottanta a De Michelis.