VENEZIA - «Nessuno si aspettava quella visita. Non eravamo stati avvisati da canali ufficiali, anche perché come commercianti avevamo tutt'altro per la testa. Ma quando abbiamo visto la delegazione azzurra arrivare in piazza è stato, per tutti, un momento di emozione forte. Gianluca Vialli, come capo delegazione della Nazionale, dava forza a noi. Ci rincuorava. Già all'epoca, purtroppo, non stava bene, ma lui guardava agli altri e al dramma che la città stava attraversando. Nel giorno della prematura scomparsa di Gianluca Vialli, all'età di 58 anni, Setrak Tokatzian, socio fondatore dell'associazione commercianti di Piazza San Marco, ricorda, con gratitudine, quel giorno. Sabato 16 novembre 2019: Dopo la bella vittoria in Bosnia, la Nazionale si era spostata da Sarajevo a Venezia in mattinata. Appena atterrati, una delegazione guidata dal presidente della Federazione Gioco Calcio Gabriele Gravina, insieme al segretario generale Marco Brunelli, al capo delegazione Gianluca Vialli e a Gianluigi Donnarumma si era recata nel centro di Venezia per portare la vicinanza e la solidarietà di tutti gli Azzurri alla città. Giunti all'imbarco Todaro, la delegazione della Figc visitò diversi esercizi commerciali danneggiati dall'acqua alta, parlando con i veneziani e salutando i volontari della protezione civile, gli agenti della polizia locale ed i carabinieri a lavoro in una Piazza San Marco ancora allagata dalla marea della laguna. Venezia supererà anche questa aveva detto quel giorno Vialli parlando alla città e ai veneziani affranti - come un atleta che subisce un grave infortunio e poi si rialza.

L'OMAGGIO

Oggi tutta la città gli rende omaggio: al campione di Cremonese, Sampdoria, con cui vinse uno storico scudetto, Juventus con cui conquistò la Champions League. Un campione che, al di là delle maglie, ha saputo unire mai dividere, fino alla memorabile vittoria dell'Europeo nel 2021, come capo delegazione della Nazionale maggiore, al fianco dell'amico fraterno e commissario tecnico, Roberto Mancini. Personalmente sono juventino - racconta Tokatzian - ma ho sempre ammirato Vialli, fin dai tempi della Sampdoria. Siamo anche coetanei. Nei pochi minuti di quell'incontro ho avuto subito la percezione di essere davanti ad un uomo speciale. Gentile, buono, mai banale. Tanti politici vennero in quei giorni per farsi campagna elettorale, promettere cose, poi non sempre mantenute. Lui no. Portò, semplicemente, la sua presenza, e la testimonianza, anche nella sua fragilità, non vergognandosene, ma guardando avanti. Un esempio per tutti noi che eravamo in difficoltà per altre ragioni. Lui ci spiegò che potevamo, e dovevamo farcela. Guardando avanti. Questa la lezione che io, e tanti colleghi, ci portiamo dentro. Era stato invitato a tornare a San Marco. «Speravamo di poterlo avere con noi, nostro ospite in piazza San Marco in una occasione più felice. Purtroppo non ne abbiamo avuto il tempo. Ci renderemo presenti, nei prossimi giorni, inviando un telegramma alla famiglia. Grazie, intanto, Gianluca per la tua grande forza e testimonianza. Venezia ti vuole bene.

Anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in un post, ha voluto ricordare Gianluca Vialli, in particolare, quella visita in piazza San Marco nel novembre 2019. Gianluca Vialli un campione in campo e fuori dal campo. Venezia ti rende onore anche per quella visita in piazza San Marco dopo l'acqua alta eccezionale del 2019. Riposa in pace.

IL VENEZIA FC

Il Venezia Football Club, nel suo profilo social ufficiale, ha voluto ricordare il grande campione e dirigente azzurro, pubblicando una foto della visita in una piazza San Marco sommersa dall'acqua. Una personalità profondamente amata nel mondo del calcio scrive la società arancioneroverde un talento che trascende le generazioni, la cui eredità è impressa nella storia. Gianluca Vialli non potrà mai essere dimenticato».