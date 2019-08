“Ciani4ever" per 3 giorni in piazza a Zelarino: tanta musica e solidarietà

di Gigi Bignotti

ZELARINO - Grande musica & solidarietà sono gli ingredienti del “”, la tre giorni che parte stasera (fino a domenica 1 settembre) sul sagrato della parrocchia di Zelarino.L'evento è organizzato dall’associazione” col Comune di Venezia,, in ricordo di, batterista mancato nel 2019 a soli 44 anni a causa del cancro.Saranno tre giorni di festa per celebrare il ricordo e la passione per la musica di Gianluca mancato a causa del cancro: la festa è organizzata proprio in occasione del suo compleanno, il 31 agosto: i suoi amici e i suoi famigliari hanno scelto di ricordarlo in un modo speciale, grazie anche alla collaborazione di 150 volontari, sponsor, delSul palco si alterneranno 12 fra le migliori cover band del panorama musicale italiano insieme ad alcuni ospiti speciali: i Barracuda con Gigi Cavalli Cocchi, batterista di Ligabue; i Nuovo Fronte del Vasco con Andrea Innesto, sassofonista di Vasco Rossi; i Gambler tribute band dei Pink Floyd; i Velvet Dress per i fan degli U2; i Marathon; gli OfficinaKustica; i J&B, tribute band dei Bon Jovi e tanti altri gruppi dell’universo pop rock. Uno spazio speciale sarà dedicato alla fotografia con l’esposizione di alcuni degli scatti più famosi di Alex Ruffini, il fotografo veneziano venuto a mancare qualche mese fa (anch’egli per un cancro) e noto per i suoi ritratti di grandi star del rock mondiale.Solidarietà - Spazio poi alla solidarietà e alla prevenzione: a Zelarino, nell’area limitrofa alla chiesa, ci saranno i gazebo di Iov, Avapo, i, Umana Reyer e altre associazioni del territorio insieme a stand gastronomici e birra. Una festa all’insegna della buona musica e del rispetto dell’ambiente, poiché verranno utilizzati solo piatti, posate e bicchieri biodegradabili per ridurre il più possibile lo spreco di rifiuti ed energia.“