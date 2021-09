VENEZIA Un piede in Lega accanto a Zaia e insieme uno sguardo a Brugnaro. Gianluca Forcolin, nominato ieri presidente del Casinò di Venezia, torna in pista. Lo scorso luglio aveva annunciato la sua ridiscesa in campo su Facebook con l'immagine di un leone, non a caso uno dei simboli che identifica la Serenissima e insieme l'ente regionale. L'ex vicepresidente della Regione, da un anno in panchina, infatti, scaldava i muscoli a bordo campo,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati