Addio Mazzacurati. Galan: «Quando muoiono diventano tutti santi»

Trancianti. Definitivi.- che ancora non sapeva della morte dell'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova - si ferma un attimo. Pensa e sentenzia: «Quando muoiono diventano tutti eccezionali e santi, in questo caso io posso solo stare zitto». Una frase, ma che l'ex Doge del Veneto pronuncia lapidaria. Lui, da parlamentare, era finito in carcere per le mazzette legate al sistema Mose e al Cvn. Come Galan, anche Renato Chisso, già assessore al Trasporti della Regione Veneto, era stato arrestato nel fulgore dei suoi anni politici: era l'uomo del Passante quando venne travolto dall'inchiesta della procura di Venezia che accusava anche lui. «A me e alla mia famiglia ha fatto tanto del male ma ciononostante gli auguro che Dio lo prenda tra le sue braccia in Paradiso», commentava Chisso ieri sera. E quelle poche parole dette dagli allora vertici del Veneto, risuonano tanto di non detto.