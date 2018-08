Giacomo Casanova e la fattucchiera ​di Murano: la magia che lo guarì

di Alberto Toso Fei

Giacomo Casanova (1727-1798) avventuriero, amatore, filosofo, viaggiatore



Di Giacomo Casanova, ricordato soprattutto per le doti di straordinario seduttore, nonché per la sua rocambolesca fuga dai Piombi (le prigioni di Palazzo Ducale), spesso si ignora che fu anche filosofo, poeta, abate, avvocato, romanziere, saggista, matematico, esperto finanziario, massone, avventuriero, librettista, viaggiatore, spia, commediografo, suonatore di violino, occultista e quant’altro della sua sconfinata esperienza ci venga descritto nelle sue stesse opere, o tramandato dalla cronaca tramutatasi il più delle volte in leggenda.



Nato a Venezia il 2 aprile 1725 da una relazione adulterina che la madre Giovanna Farussi “la Buranella”, intratteneva col nobile Michele Grimani (direttore del teatro ove essa stessa recitava insieme al marito Gaetano), della sua infanzia si sa poco o nulla se non che visse con la nonna materna Marzia, amata come se fosse la vera madre. A otto anni la sua vita ebbe una prima grande svolta in senso “occultistico”, quando nel tentativo di guarirlo da un misterioso male che lo costringeva a tenere la bocca sempre aperta, la nonna lo portò da una fattucchiera di Murano: “Ella aprì una cassa, mi prese tra le braccia, mi ci mise dentro e la chiuse raccomandandomi di non aver paura”, narra lo stesso Casanova nelle sue memorie.



La notte stessa, secondo il suo racconto, ebbe la visita di una dama bellissima che era scesa dal camino. Per lui fu una “rinascita” all’insegna della magia: rimase sempre affascinato dalle pratiche esoteriche, seppure con una certa vena di scetticismo. Ma queste pratiche magiche, unite a numerose mascalzonate giovanili, gli procurarono addirittura dei guai con l’Inquisizione. Ciò non gli impedì di laurearsi in giurisprudenza a Padova, nel 1742, non dopo aver tentato la carriera ecclesiastica; conobbe il patrizio Matteo Bragadin, che lo protesse e lo mantenne come fosse un figlio. Ambizioso e brillante, molto alto di statura (all'incirca un metro e novanta), appassionato e vivace, più che bello in senso estetico Casanova possedeva un fascino e una personalità ineguagliabili, oltre che doti intellettive e oratorie decisamente superiori alla media. Se ne avvalse all'interno delle corti, in circoli intellettuali e salotti nobiliari, ma soprattutto per conquistare quante più donne gli fosse possibile. Accusato di libertinaggio con donne sposate e con monache, in spregio alla Santa Religione, fu rinchiuso nei Piombi, dai quali evase il 31 ottobre 1756 per rifugiarsi a Parigi. Da questa fuga, che lo rese estremamente celebre (grazie anche a un libro che scrisse per raccontarla), nacque una continua diaspora che lo portò in Svizzera, Olanda, negli stati tedeschi e a Londra, ma anche in Prussia, in Russia e in Spagna. Nel 1769 tornò in Italia ma dovette aspettare due anni ancora prima di ricevere il permesso di tornare a Venezia e dare fine al suo esilio.



Ma a quel punto erano passati quasi vent'anni: Venezia non era più la stessa, o forse era lui a essere cambiato; si mise anche a fare la spia, ma non era cosa per lui. Così, a 58 anni, Giacomo Casanova riprese il suo vagabondare per l'Europa e scrisse altri libri. Prima degli anni del declino e del rimpianto, conclusi con la morte in esilio, il veneziano tornò più volte nella sua città natale, l’ultima delle quali fu quasi con certezza il 21 giugno del 1783. Poi finì per accettare un posto di bibliotecario nel castello del conte di Waldstein a Dux, in Boemia. Fu in questo lungo ultimo periodo della sua vita che si accinse a scrivere l'opera che lo eternerà: la “Storia della mia vita”. Nel 1791 racconta così di questa sua occupazione, in una lettera: “Scrivo la mia vita per ridere di me e ci riesco. Scrivo tredici ore al giorno, e mi passano come tredici minuti. Qual piacere ricordare i piaceri! Ma qual pena richiamarli a mente. Mi diverto perché non invento nulla”. Giacomo Casanova morì il 4 giugno 1798 nello sperduto castello di Dux. Aveva 73 anni e secondo la leggenda pronunciò queste ultime parole: “Gran Dio e testimoni tutti della mia morte: son vissuto filosofo e muoio cristiano”. Fu sepolto secondo le cronache nella vicina chiesetta di Santa Barbara. Della sua tomba è però oggi scomparsa ogni traccia.

