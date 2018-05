di Gianluca Amadori

MESTRE Getta il cane dalla finestra: condannato a 4 mesi di reclusione. Il singolare processo si è concluso in tribunale a Venezia. Imputato un quarantaseienne di Mestre. L'episodio è avvenuto a Chirignago nell'aprile del 2013: nel corso di una violenta lite con la compagna e il figlio, l'uomo ha afferrato il chihuahua della donna e lo ha scagliato fuori dalla finestra dell'appartamento, al terzo piano del condominio nel quale risiedevano. Fortunatamente il piccolo animale si è salvato, riportando soltanto una contusione (dichiarata guaribile in 15 giorni) in quanto atterrò sul tetto dei sottostanti magazzini, che attutì la caduta.

