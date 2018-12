Gesù, Maria, Giuseppe neri nel paese più leghista: «Non è una sfida»

di Maurizio Marcon

ANNONE VENETO - Nero Gesù Bambino, nera la Madonna, nero San Giuseppe, neri anche i due angioletti, il presepio vivente di Annone Veneto - giunto alla 17. edizione - affronta il tema dell’accoglienza sottolineando il colore delle pelle dei figuranti il quadro della natività come ricorda il parroco don Giovanni Odorico. Robero Scotti, animatore dell'iniziativa del presepe vivente è u n po’ preoccupato dei possibili risvolti politici in un Comune come Annone che vanta da un lato il maggior percentuale di voto leghista della provincia e dell’altro dei residenti stranieri che arrivano a quasi il 16% della popolazione, spiega:

a scelta di un neonato di colore per rappresentare Gesù Bambino - spiega - è dovuta non solo per il tema dell’accoglienza, ma anche perché con il calo demografico a fare bambini sono praticamente rimasti solo gli immigrati

