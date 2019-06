© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Sorpresa in laguna: arriva una delle star più amate. George Clooney, la moglie Amal e altre due persone a Venezia mercoledì 26 giugno, in particolare alla Locanda Cipriani a Torcello. I quattro hanno mangiato primi piatti - tagliatelle fatte in casa con melanzane, pomodorini cotti al forno e mozzarella di bufala, i tagliolini verdi gratinati alla cipriani, spaghettoni fatti in casa con mazzancolle e pesto al basilico e penne all’arrabbiata-, come dolci hanno preso una crostata con i frutti di bosco con salsa alla vaniglia, un tortino al cocco con spuma al cioccolato ed una mousse alla nocciola con salsa alle fragole fresche.