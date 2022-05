Geopolitica, la tre giorni di Jesolo con esperti e ospiti Vip Il programma

JESOLO - Una tre giorni di incontri e dibattiti sul ruolo dell'Italia e dell'Europa nel governo del mondo, con tante personalità nazionali e internazionali che rendono Jesolo la capitale internazionale della Geopolitica. L'organizzazione è dello staff della rivista Atlantis: questa seconda edizione del Festival Internazionale si terrà in presenza al Teatro Vivaldi, ma anche in diretta streaming.

Geopolitica

La geopolitica è la disciplina che si dedica allo studio dei rapporti tra l’uomo e lo spazio combinando un’analisi geografico-economica delle risorse con una schematizzazione delle relazioni diplomatico-strategiche tra le grandi potenze.

Obiettivo informare

La finalità del progetto di Jesolo consiste nell’avvicinamento di mondi e settori anche apparentemente differenti, per affrontare un argomento complesso e renderlo alla portata di tutti.

Ecco il programma di massima:

Giovedì 5 ore 10.30 - Saluti istituzionali; ore 11.00 Maurizio Molinari (Repubblica) dialoga con i professori Arduino Paniccia e Vincenzo Marinese.

Ore 14.30 Antonio Monda (direttore artistico Festa del Cinema di Roma) intervistato da Eleonora Lorusso. Intervento on line di Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo

Ore 15,00 Prof. Francesco Profumo, Presidente di Uni-Italia, già Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Roberto Riccardi Generale di Brigata, Comandante Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Prof. Mario Pescante ex Presidente del Coni, Pasquale Terracciano, ambasciatore, Modera: Daniela Orsello

IMMAGINI DI ECCELLENZA ITALIANA Elio Manes Colonnello, Comandante 8° Reggimento Bersaglieri; Massimiliano Siragusa, Capitano di Vascello, comandante Nave Vespucci; Stefano Vit Tenente Colonnello, Comandante Frecce Tricolori con Eleonora Lorusso

Ore 17.00 L’ITALIA AL CENTRO DEL MEDITERRANEO - Francesca Mariotti, Direttore Generale di Confindustria, Marta Ottaviani, autrice di "Brigate Russe", Giulio Terzi di Sant’Agata, ambasciatore, già Ministro degli Affari Esteri Modera Roberto Papetti direttore Il Gazzettino.

Ore 18.00 ITALIA PAESE MARITTIMO dialogano Enrico Credendino Ammiraglio di Squadra Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ernesto Galli della Loggia Storico, Accademico, Editorialista

Venerdì 06

Ore 10,00 BILANCIO E DEBITO COMUNI NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA On. Vincenzo Amendola Sottosegretario con delega agli Affari Europei

Ore 10.15 GEOPOLITICA DELLE CRISI: DIFESA COMUNE EUROPEA E RAPPORTI UE-NATO Matteo Bressan Docente di Studi Strategici della LUMSA e della SIOI Paolo Casardi Ambasciatore, Copresidente Circolo di Studi Diplomatici Giuseppe Cavo Dragone Ammiraglio, Capo di Stato Maggiore della Difesa Massimo Nava Editorialista Sabrina Zuccalà Presidente 4Ward360 Modera: Ettore Guastalla Giornalista

Ore 11.30 CRISI UMANITARIE: L’ITALIA IN PRIMA LINEA Riccardo Clerici Responsabile Relazioni Istituzionali dell’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati Luisella Pavan Woolfe Direttrice dell’Ufficio Italiano del Consiglio d’Europa

Ore 14 Luca Zaia Presidente della Regione del Veneto CRISI SANITARIA GLOBALE: IL CASO VENETO

Ore 15 TRANSIZIONE ENERGETICA: NECESSITÀ, OPPORTUNITÀ, COSTI E LIMITI Prof. Leonardo Bellodi Docente di Intelligence Economica alla Luiss Andrea Bos Presidente Hydrogen Park Davide Giacalone Giornalista Maurizio Melani Ambasciatore, Copresidente del Circolo di Studi Diplomatici Prof. Davide Tabarelli Presidente Nomisma Energia

Ore 17.30 LA SICUREZZA ENERGETICA DIPENDE DAL MARE Com. Gianmaria Gambacorta Dirigente Fincantieri Luca Sisto Direttore Generale Confitarma Giancarlo Poddighe Vice Presidente Centro Studi di Geopolitica e Strategia Marittima (CESMAR) Giancarlo Potenza Managing Director Project Management & Ship Consultant (PMSC) Modera: Maurizio Cerruti.

Sabato 07

Ore 10 on. Silvia Costa Commissaria straordinaria per il Governo presenta Progetto Ventotene - Santo Stefano con Fabrizio Brancoli

Ore 11 LA GEOPOLITICA EUROPEA on. Benedetto Della Vedova sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Fabrizio Brancoli intervista Antonio Parenti Direttore della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia

Ore 12.00 - 12.45 Saluti e piccolo concerto Voce: Carlotta Melchiori. Pianoforte: Antonio Vigani