SAN STINO - Si sente male, la corsa in ospedale, i sanitari lo soccorrono ma per lui non c’è stato più nulla da fare. È durata meno di ventiquattro ore la tragica quanto repentina sequenza dei fatti che hanno strappato alla vita prematuramente Giovanni Mannino, 46 anni, sposato con tre figli, stroncato da un malore fulminante.

Siciliano di origine, geometra, gestiva l’agenzia immobiliare “Obiettivo Casa Agency” ed era sposato con una dipendente del Comune di San Stino. La notizia della scomparsa di Giovanni Mannino, avvenuta la scorsa notte all’ospedale di Portogruaro, ieri si è diffusa alla velocità di un fulmine a San Stino dove nella centralissima piazza Goldoni c’è la sede principale dell’agenzia immobiliare e dove Mannino, proprio per l’attività svolta, era molto conosciuto, ma la notizia della morte dell’uomo si è presto diffusa anche a Caorle, Motta di Livenza, Jesolo e Lignano Sabbiadoro dove l’agenzia opera. Ovunque sono grandi lo sconcerto ed il dolore per la morte di un uomo conosciuto per l’attività professionale svolta e che perde la vita in giovane età. Grande è la vicinanza alla moglie Moira da parte degli amministratori comunali e dei colleghi che ogni giorno le lavorano a fianco negli uffici del municipio di San Stino di Livenza.

Ad esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale è il sindaco Matteo Cappelletto. «Vogliamo esprimere la la vicinanza dell’amministrazione comunale - dice Cappelletto -. Quello che è successo è una cosa che colpisce, in particolare per la velocità con la quale il fatto si è verificato in una persona giovane».

LE PASSIONI

Nel profilo Facebook Giovanni Mannino compare sorridente circondato da alcune motociclette. Sono tante nei social le manifestazioni di dolore e cordoglio per una vita che se n’è andata troppo presto.

Nelle epigrafi affisse in paese oltre alla moglie Moira, sono i giovani figli Alice, Agnese ed Alvise, la mamma, il papà, i fratelli e la sorella ad annunciare l’improvvisa scomparsa del quarantaseienne. Domani, lunedì, alle 17.30 nella parrocchiale di Santo Stefano a San Stino in memoria di Giovanni sarà recitato il rosario. Dopodomani, martedì, alle 10 nella stessa chiesa verranno celebrati i funerali.