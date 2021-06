Al via una nuova partnership tra Generali Welion e Umana

VENEZIA - Integrare il benessere familiare con un servizio assistenziale gratuito, offerto ai propri assistiti e ai caregiver familiari conviventi di primo grado, per ottenere consigli medici e referti via email, valutazione di referti precedenti, tele-prescrizione dei farmaci necessari e indicazioni rispetto alla farmacia più vicina. Nasce con questo obiettivo la partnership tra Generali Welion, la società di Generali Italia specializzata in programmi di welfare integrato e servizi dedicati alla salute, e Umana, l'Agenzia per il Lavoro generalista nata a Venezia nel 1997.

«Rispondere più velocemente e in maniera concreta ai bisogni dei clienti e andare incontro alle esigenze in continua evoluzione della Silver Age: essere 'Partner di Vita' vuol dire anche questo», sottolinea in una nota Cesare Lai, amministratore delegato di Generali Welion. «I nostri assistenti familiari - spiega Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana - sono formati, sono preparati, ma non possono e non devono affrontare temi medico-sanitari. Ecco allora la nascita di un servizio aggiuntivo, gratuito, a disposizione delle famiglie ed erogato nell'ambiente in cui l'anziano vive».