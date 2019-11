«Via il libro gender dalla biblioteca»: la Lega contro l'orso che cambia sesso

di Melody Fusaro

SPINEA (VENEZIA) - «L’importante è che siamo amici». Questo il titolo del libro che secondo ladinasconde un’insidia: quella dell’. Un tema di qualche anno fa che ritorna, con una mozione che sarà discussa lunedì in consiglio comunale, su iniziativa della Lega di Spinea che chiede al sindaco Martina Vesnaver di rimuovere dallail volume “L’importante è che siamo amici” della scrittrice Jessica Walton: «Il testo - si legge nella mozione che ha come primo firmatario il giovane leghista Marco Boldini - propone appuntonei bambini in tenera età. Chiediamo al sindaco di farsi portavoce nell’Unione dei Comuni con gli altri sindaci per attivarsi nel bloccare la diffusione di questi testi».