Le biciclette fatte a mano di Carlo Gemmati: un'avventura iniziata nel 1919

La storia dell'azienda Gemmati di Cintello di Teglio Veneto, al confine con il Friuli: fondata nel 1919 realizza artigianalmente straordinarie biciclette costruite su misura per il cliente. Una tradizione secolare che ha visto tra i protagonisti Ottavio Bottecchia e Gino Bartali. Parla il titolare Carlo: «Un'eredità raccolta da mio nonno Umberto. Il ciclismo di oggi non è più quello di un tempo». (vittorio.pierobon@libero.it)





IL PERSONAGGIOAvere cent'anni e mostrarli con orgoglio. «Ci ho messo una vita per farmi queste rughe, lasciatemele tutte», diceva la grande Anna Magnani. Altrettanto vale per le crepe sui muri della, la fabbrica di biciclette più vecchia d'Italia, nata nel 1919. «O meglio - chiarisce, terza generazione di costruttori di velocipedi - siamo i più vecchi per continuità familiare, sempre la stessa proprietà. La Bianchi, per esempio, è nata