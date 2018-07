Viaggia da Firenze a Tessera prigioniero nel paraurti, miracolato il gatto Peppo

di Filippo De Gaspari

MESTRE - Ha viaggiato da Firenze a Tesseradi un’auto di turisti francesi e lì è stato trovato, stanco e impaurito, da un’addetta al servizio noleggio vetture dell’aeroporto Marco Polo.Per liberarlo è stato necessario smontare il paraurti, ma il gattino fortunatamente non ha riportato ferite., così lo hanno chiamato, è statodell’associazione Amici del Rifugio Mamma Rosa di Mira, che hanno subito lanciato un appello social per ritrovare la sua famiglia. Il tam tam mediatico, con migliaia di condivisioni su Facebook, ha attraversato mezzo Stivale ed è arrivato fino ai proprietari del micio, che ieri hanno chiamato e sono saliti da Firenze a Venezia per riprenderselo.