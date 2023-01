Gattino intrappolato nella condotta d'aria di una banca: recuperato e affidato ad una gattara

CAMPAGNA LUPIA - È stato recuperato nel pomeriggio di oggi, domenica 22 gennaio 2023, dai vigili del fuoco il gattino che nella giornata di sabato era riuscito a infilarsi, non si sa come, nella condotta dell’aria di ricircolo di una banca di Via Repubblica a Campagna Lupia. Ad accorgersi dell'animale intrappolato nel condotto una donna, che ha sentito il pianto del micio e l’aveva segnalato nella tarda serata di sabato alla sala operativa del 115. Dopo un primo sopralluogo effettuato subito dai vigili del fuoco, oggi il recupero. Dopo il distacco degli allarmi della banca da parte della sicurezza, i vigili del fuoco hanno provveduto con una telecamera utilizzata per il soccorso in macerie a individuare nel condotto il micio. Si è quindi provveduto a recuperare il bel gattino nero, che è stato consegnato ad una gattara volontaria.