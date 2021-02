Ritrova la sua gattina Miù dopo 34 giorni con la catena sui social, la felicità dell'infermiera

CONCORDIA SAGITTARIA - In migliaia alla ricerca di Miù, una micia scomparsa a Concordia Sagittaria da trentaquattro giorni e ritrovata alla fine a Fossalta di Portogruaro. Merito della sua padroncina e dei tanti che attraverso i social hanno messo in atto un tam tam senza precedenti. Già, perché la piccola gatta di Martina era sparita a fine anno e di lei non si sapeva più nulla.



A FINE ANNO

«Miú mancava da casa dal 31 dicembre 2020 - spiega Martina, infermiera all'ospedale di Portogruaro - In tutto questo tempo l'ho cercata giorno e notte, con l'aiuto di tante persone che hanno preso a cuore la nostra storia e il mio affetto per Miù. Lei è una gattina nana, trovatella, alla quale ho cercato di dare tutto l'affetto che potevo, di fatto adottandola».

A San Silvestro la piccola gatta dal musetto bianco e nero, forse spaventata da qualche botto o forse finita dentro il motore di qualche auto dove era andata a cercare riparo, è sparita dalla casa del rione San Giusto. Per Martina lo choc è stato inevitabile. «L'ho cercata ovunque - spiega l'infermiera - Non riuscivo a trovarla eppure ho sempre sperato di ritrovarla».



RICERCHE SENZA SOSTA

Martina non si è infatti data per vinta, mettendosi subito al lavoro. Ha stampato dei volantini per distribuirli tra i vari Comuni della zona, mettendo in rete sui vari social anche la foto di Miù. «Mi alzavo la mattina alle 6 per andare a fare volantinaggio - ricorda Martina - ho consegnato moltissimi volantini con la foto della mia gatta anche nelle cassette delle lettere. Poi mi sono dedicata anche a internet».

I messaggi non sono mancati, tanto da inondare la posta elettronica e i social, con migliaia di persone che ribadivano di aver visto la piccola micia.



IL RITROVAMENTO

«Sono state davvero moltissime le segnalazioni, non andate a buon fine - spiega ancora la padrona - Ciononostante ho continuato a sperare, finché l'altro giorno mi è arrivata la foto di un avvistamento a Fossalta di Portogruaro».

L'immagine postata sempre attraverso il web, questa volta non ha lasciato dubbi. «Eh sì, era proprio lei!!! - ammette commossa Martina - Finalmente Miú è tornata a casa. Non mi vergogno a dirlo, ma mi sono commossa alla notizia. La tenacia e l'amore mi hanno permesso di non arrendermi e così, dopo trentaquattro giorni dalla scomparsa, sono stata ripagata riportando Miú a casa. Voglio davvero ringraziare tutte le persone da Veneto e Friuli Venezia Giulia, comprese le comunità di Concordia, Summaga e Portogruaro che hanno collaborato alle ricerche e che hanno condiviso continuamente le foto».



© RIPRODUZIONE RISERVATA