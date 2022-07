SAN DONA' - Sono stati chiusi con lo scotch in uno scatolone e halanno rischiato di morire sotto il sole in una zona isolata a Cessalto. Due gatte e i loro sei cuccioli sono stati salvati mercoledì scorso grazie all’intervento di una donna residente nella zona e dei volontari dell’Adas, Associazione a difesa degli animali del Sandonatese. «Lo scatolone era stato abbandonato nella periferia di Cessalto dove passano poche auto - spiegano dall’Adas – All’interno la temperatura alta rendeva l’aria irrespirabile. Chi ha compiuto questo gesto ignobile non ha lasciato neanche un foro per farli respirare, anzi ha fatto numerosi giri di scotch che impedivano qualsiasi possibilità per queste povere creature di evadere per salvarsi. A mezzogiorno una donna che rincasava per pranzo ha notato lo scatolone sul ciglio della strada e ha dato l’allarme». Il gruppo Adas, quindi, si è attivata portando in salvo le mamme e i gattini. «Una volta aperto lo scatolone le due mamme sono fuggite, per la paura sono state per un po’ a vagare lì intorno affamate e assetate – precisano i volontari - finché, sfinite, sono entrate nelle gabbie-trappole ed è stato possibile recuperare anche loro. Una volta ricongiunti, i piccoli si sono attaccati subito alle mammelle. Sia le madri che i piccoli sono molto dolci, socievoli e già abituati alla cassettina».

Nel frattempo tra giovedì e ieri è partito il tam tam su Facebook e alcune famiglie del Sandonatese hanno contattato l’Adas per adottare i mici. «Da adottare ne restano tre: una mamma, un maschio nero e una femmina tigrata. Sono stati visitati dal veterinario. Trovare adozione per i mici adulti è un’impresa difficile ma tutti hanno diritto ad una possibilità». Sono una quarantina i gattini salvati nelle ultime settimane dall’Adas: nel periodo estivo la prolificazione e l’abbandono dei gatti diventa un’emergenza. «Spesso purtroppo si tratta di esemplari ancora molto piccoli che vengono abbandonati tra i campi, nei cantieri o in strada – continuano i volontari - Da noi ogni bestiola viene visitata dal veterinario, accudita, curata, spulciata e vaccinata. Per tutti i gattini che diamo in adozione c’è l’obbligo di sterilizzazione al sesto mese per le femmine e all’ottavo mese per i maschi». Chi non può adottarli ma volesse sostenere l’opera dei volontari può donare tramite un bonifico all’Associazione a Difesa Animali Sandonatese onlus.