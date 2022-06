Gasparini festeggia i 70 anni di attività e premia i dipendenti con 2mila euro

MIRANO - La Gasparini S.p.A raggiunge gli obiettivi e riconosce a 120 dipendenti un premio da 2.000 euro. Industria tutta miranese la Gasparini S.p.A, realtà metalmeccanica specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di profilatura per la lavorazione della lamiera, darà un premio produzione ai collaboratori per gli obiettivi raggiunti nel 2021. Il premio di risultato teneva conto del valore della produzione, della produttività e della redditività. 2.000 euro a ciascun dipendente, quindi, a conferma della volontà aziendale di condividere i successi con i propri collaboratori. Ma Gasparini non è nuova a questa iniziativa, da oltre 20 anni l'azienda ha introdotto e applicato i premi di risultato. Una scelta che sembra funzionare, vista la crescita costante negli anni del volume di affari dell'impresa miranese che, seppur questo 2022 si presenti non privo di incognite, le prospettive di sviluppo degli ordinativi sono buone. «La crescita e i successi di un'azienda passano attraverso il lavoro e l'impegno delle persone che la compongono. Il sapere fare gruppo, fare squadra, il mettersi in gioco sembrano luoghi comuni, invece è proprio questa capacità che permette a una realtà come la nostra di ambire a obiettivi sempre più sfidanti. Il premio rappresenta un riconoscimento tangibile di quello che si è saputo costruire insieme» commenta Francesco Gasparini CEO.

L'azienda, che quest'anno festeggia i suoi 70 anni di attività, è stata fondata nel 1952 e oggi vanta un ampio respiro internazionale. Gasparini, negli anni, ha sempre puntato sull'innovazione e sulle risorse umane, con un continuo incremento di maestranze altamente specializzate che ha portato all'ampliamento del 50% della sede produttiva di Mirano. I lavori termineranno nel 2022 e consentiranno all'azienda di consolidare la sua posizione di leader nel settore della profilatura. «Il fatto di aver un basso turnover e di riuscire a crescere anche in tempi non sempre facili, ritengo siano indicatori che avvallano le scelte fatte e le persone coinvolte con le loro competenze. Tutte cose che mettiamo in capo ogni giorno per puntare a nuovi traguardi, condivisi poi con i collaboratori» continua Filippo Gasparini Presidente e cugino di Francesco. Partita dall'idea di due fratelli, ora la Gasparini è guidata da una seconda generazione che ha saputo confermare la profonda propensione internazionale: il 70% del fatturato viene dall'export permettendo all'azienda di ampliare i propri orizzonti commerciali sempre nel nome dell'innovazione, con l'obiettivo di riuscire ad anticipare le tendenze del mercato.



