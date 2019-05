Gasolio invece di benzina al distributore, decine di auto ko

di Diego Degan

CHIOGGIA - Mai più si aspettavano di fare rifornimento di carburante e ritrovarsi con la macchina in panne dopo pochi minuti. Eppure è successo a qualche decina di automobilisti chioggiotti che giovedì si erano fermati all’Enercoop, la stazione di servizio self service “annessa” al parco commerciale Clodì di Brondolo, per riempire il serbatoio. Si sono trovati, in alcuni casi, costretti a chiamare il carro attrezzi, in altri sono riusciti ad arrivare dal meccanico di fiducia col motore che arrancava. La causa dei guasti sarebbe la presenza di gasolio nella cisterna della benzina, cosicché gli automobilisti hanno messo inconsapevolmente nel serbatoio il carburante sbagliato.