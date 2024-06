MESTRE - Amministratore delegato e direttore tecnico del parco divertimento Gardaland, a Castelnuovo del Garda, a giudizio con l'accusa di lesioni colpose, per non aver apprestato le idonee cautele sulle montagne russe denominate "Shaman" per evitare l'infortunio di cui restò vittima, nel giugno 2021, una studentessa mestrina che all'epoca dei fatti aveva 17 anni.

IL PROCESSO

Il processo si aprirà il prossimo 26 luglio, di fronte al giudice di pace penale di Verona, e la ragazza, assistita dagli avvocati Augusto Palese e Niccolò Bullo, potrà costituirsi parte civile contro di loro, sempre che nel frattempo la compagnia assicurativa non decida di versare il risarcimento dovuto per le lesioni riportate dalla ragazza: "trauma cranico non commotivo accompagnato da nausea e vomito, trauma distorsivo cervicale e trauma contusivo da contraccolpo alla spalla sinistra", con conseguente malattia durata 65 giorni e danno biologico permanente del 4 per cento, accertato dal medico legale veneziano di parte, il dottore Claudio Rigo.

Nel giugno del 2021 la studentessa si trovava a Gardaland in compagnia di alcuni amici quando, in occasione di una curva effettuata dal vagone delle montagne russe, a circa metà percorso, nonostante il corretto utilizzo dei presidi di sicurezza presenti sulla giostra, fu violentemente sospinta a destra, andando ad urtare lateralmente con la testa contro il manubrio di plastica rigida dell'imbracatura di sicurezza, riportando lesioni da trauma cranico.

A conclusione dell'inchiesta l'amministratore delegato ed il direttore tecnico del parco sono stati rinviati a giudizio per non aver apprestato "le idonee cautele" che avrebbero potuto impedire l'infortunio. Davanti al giudice i due imputati avranno la possibilità di difendersi spiegando come sono gestite le misure di sicurezza all'interno del parco divertimenti.