VENEZIA - Ieri mattina, sulle 8.30, chi guardava verso l’alto dal piazzale di Veritas avrebbe potuto pensare a una cannonata contro il quinto piano del garage San Marco. La “cannonata”, però non era arrivata dall’esterno, ma dall’interno a causa di un’automobile che per cause da accertare è finita contro la parete perimetrale in velocità non una, ma ben due volte.

L'incidente

È accaduto in una giornata che sembrava normale come tante altre, a parte le cattive previsioni meteorologiche di cui parlavano un po’ tutti. Ad un certo punto il boato, che è stato sentito anche ai piani sottostanti.

Alla fine, nessuno fortunatamente si è fatto male. Solo danni, tanti danni. L’automobile, un Suv enorme. è praticamente da buttare. La parete dell’autorimessa è da verificare e sistemare. Il conducente, un abbonato veneziano di lunga data, è sotto choc per l’accaduto.

Non è facile capire cosa sia successo, poiché in garage si va sempre a bassa velocità. L’ipotesi fino a questo momento più attendibile è quella di un errore nel premere i pedali: l’acceleratore al posto del freno. A volte può capitare e, in spazi ristretti, è inevitabile fare danni.

In questo caso, dopo aver cozzato contro la parete, si sono aperti gli airbag e c’è chi ha visto una scena assurda. Il conducente, forse preso alla sprovvista e impaurito, ha nuovamente premuto sul pedale sbagliato e la macchina è finita nuovamente contro la parete, già indebolita, forandola.

Incredule le persone che si trovavano lì vicino, per quello che è accaduto e che sarebbe potuto accadere.

«Un’altra botta e l’auto sarebbe potuta anche precipitare nel vuoto. Meno male che non si è fatto male nessuno».

Anche nel cortile non si sono registrati contusi. Pare che qualche frammento di parete sia finito contro una macchina di Veritas, ma cose di poco conto. Della vicenda si occuperanno le assicurazioni: quella del garage e quella dell’automobilista.