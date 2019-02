Isre cube, gara di creatività nel nuovo "incubatore dell'innovazione"

di Filomena Spolaor

Un reality show delle idee. Una grande sfida, di quelle che gli esperti di informatica chiamano, eventi competitivi ai quali partecipano professionisti del settore. Due maratone di cervelli, organizzate nel mese di marzo nella struttura Isre Cube, l'incubatore per l'innovazione sociale di via dei Salesiani. Lo scopo è promuovere soluzioni tecnologiche e di comunicazione per incentivare la Green economy e valorizzare la qualità della vita e dell'ambiente. «Gli hackathon sono eventi informali, dinamici e volti ad un risultato immediato spiega Ruggero Segatto, direttore di Isre - che per noi avranno un duplice obiettivo: aiutare le aziende che lanciano le sfide a risolverle con creatività ed efficacia, e tessere una rete di rapporti umani e professionali a sostegno dei cosiddetti cervelli in fuga, che rientreranno in Italia grazie al progetto Isre Cube». Il progetto è uno tra i 14 finanziati dalla Regione nell'ambito di Inn Veneto, progetto che promuove lo sviluppo di idee e competenze di innovazione sociale, in grado di realizzare interventi capaci di attrarre sul territorio cervelli ed eccellenze.INCONTRI APERTIGli hackaton sono occasioni di incontro aperte a soggetti occupati (anche liberi professionisti) e studenti. A lanciare la prima iniziativa, il 15 e 16 marzo, sarà Volvero, un app della startup WeGo Europe. Definita l'Airbnb delle auto private, permette di trasformare la propria auto in mezzo da affittare senza la burocrazia dei noleggi. Lo scopo sarà selezionare le migliori idee per il lancio di Volvero in Italia sul piano di marketing. Il 22 e 23 marzo, invece, si svolgerà la Green hack marathon. La promuove Heragreen, una start-up che si occupa di produzione di serre per interni, a basso impatto energetico. I partecipanti saranno invitati a pianificare strategie commerciali. «Saranno sigillati per 48 ore all'interno di una struttura di ampie vetrate - afferma Francesco Arleo, consulente di Isre - così da rendere trasparente ai passanti il concetto di lavoro in corso. Su un modello di analisi delle idee, saranno fornite anche pillole formative su innovazione, ricerca e sviluppo». È possibile iscriversi come team già costituito da massimo quattro persone oppure come singoli sul sito www.isre.it. «La sostenibilità afferma l'assessore Massimiliano De Martin - deve essere il frutto di investimenti con gli studenti, con la possibilità di dare loro lavoro».