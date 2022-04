Le Gallerie dell'Accademia vestono Dior: ecco le nuove divise per gli addetti alla vigilanza

VENEZIA - Qualità, bellezza, eleganza: sono le parole chiave del nuovo progetto biennale che vede riunite due eccellenze assolute nei propri campi, le Gallerie dell'Accademia di Venezia, la collezione più rappresentativa della migliore produzione artistica espressa dalla città di Venezia, e Dior, la maison di alta moda, che ha disegnato, creato e realizzato le divise per gli addetti alla vigilanza. Un nuovo segno della ripartenza delle Gallerie, un tocco di stile e di glamour nella «casa» dei capolavori di Bellini, Giorgione, Tintoretto, Tiziano, Veronese.

Ecco le divise

Le divise sono composte da un completo sartoriale in fresco di lana di altissima qualità dallo stile classico e intramontabile che prevede giacca e pantaloni, camicia bianca, oltre a un caban elegante e raffinato nelle finiture e nei dettagli. A completare la divisa, la maison francese ha inoltre realizzato una cravatta per gli uomini e un foulard in seta per le donne, con una delicata declinazione del logo museale verde e rosso, firmato Gallerie dell'Accademia di Venezia. L'iniziativa è nata dall'esigenza del museo di dotarsi di nuove divise che coniugassero praticità, riconoscibilità ed eleganza, in linea con la qualità, la ricchezza e l'autorevolezza delle opere esposte nelle sale.

Le Gallerie hanno scelto la strada di una sponsorizzazione tecnica, attraverso una procedura pubblica di selezione. Per Giulio Manieri Elia, direttore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, «l'arte e la moda sono da sempre mondi vicini e connessi. La collaborazione con la prestigiosa maison Christian Dior rappresenta per le Gallerie, nello sforzo di rinnovamento e riallestimento delle sale, un'ulteriore occasione per ripensare la propria immagine anche attraverso i capi creati appositamente per il suo personale dove eleganza, creatività e autorevolezza introducono ad un patrimonio artistico di una qualità inestimabile».