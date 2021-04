VENEZIA - Il luogo è maestoso e luminoso. Le colonne dipinte di bianco fanno risaltare ancora di più la luce naturale. E qui troveranno posto i capolavori di Tiepolo, le opere del Piazzetta, Pietro Da Cortona. Tutti in dialogo uno con l'altro in modo che il futuro visitatore si immerga in un'atmosfera unica e particolare. Un tuffo nella grande stagione del Settecento Veneto e in quella, tutta da riscoprire, del Seicento con capolavori di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati