Gaiatto bis, arrivate altre 120 querele per la truffa per l'ex trader

di Cristina Antonutti

PORTOGRUARO-PORDENONE - Gli inquirenti la chiamano Gaiatto bis, per distinguerla dal procedimento madre costato al trader di Portogruaro oltre 15 anni di carcere. È la seconda parte dell'inchiesta sulla colossale truffa della Venice Investment Group. Il procuratore Raffaele Tito e il sostituto Monica Carraturo hanno concluso le indagini e in cancelleria sono in corso gli adempimenti per notificare il decreto ai nove indagati. La Procura contesta un unico reato: truffa aggravata ai danni di 120 risparmiatori che attraverso la Venice avevano versato 11.126.000 euro. Il danno complessivo è stato calcolato in 7.820.000 euro, perchè circa 3,3 milioni sono stati restituiti.