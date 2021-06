VENEZIA -Un Serpico no global. Ecco perchè questo è un libro che segna un punto fermo nelle ricostruzioni sul G8 di Genova 2001. Per la prima volta a raccontare in presa diretta è un poliziotto. Ma non un agente qualsiasi visto che Gianluca Prestigiacomo è della Digos, ovvero uno sbirro cattivo, uno di quelli che scheda gli attivisti politici, che si infiltra nei movimenti di lotta. E invece no. Gianluca Prestigiacomo è un convinto poliziotto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati