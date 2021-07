VENEZIA - Venezia resterà anche in occasione del vertice del G20 una città aperta e accogliente. Anche per i gruppi di antagonisti che certamente verranno a manifestare il loro dissenso nei confronti dei Grandi del pianeta, i quali si daranno appuntamento all'interno dell'Arsenale (quello sì blindato) da mercoledì a domenica. Sabato pomeriggio ci sarà una manifestazione dei gruppi antagonisti in fondamenta delle Zattere, luogo da anni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati