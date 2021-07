G20, gli ecologisti di Extinction Rebellion protestano all'Arsenale

VENEZIA - Si sono seduti pacificamente a pochi metri dai «grandi della terra» e hanno voluto testimoniare il loro dissenso rispetto alle visioni dei Governi: Extinction Rebellion, un gruppo radicale di attivisti nato in Inghilterra, che promuove uno sviluppo sostenibile all'insegna dell'ecologia, ha dato stamani simbolicamente il via alle manifestazioni di protesta che si terranno in occasione del G20 veneziano. A pochi passi dall'ingresso dell'Arsenale, un gruppetto di attivisti si è seduto vicino al check point che si trova poco distante dal Museo navale. Una cinquantina di persone in tutto, hanno affermato che resteranno così per la mattinata.

