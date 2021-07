G20 dell'Economia, in arrivo le delegazioni: 1500 agenti per blindare l'area dell'Arsenale

VENEZIA - Stanno arrivando all'aeroporto di Venezia da oggi - 6 luglio - le prime rappresentanze degli Stati che parteciperanno da giovedì 8 a domenica al G20 dell'Economia. All'incontro prenderanno parte 63 delegazioni (20 dei Paesi membri oltre a quelli invitati) per un totale di 300 persone. È atteso per domani - 7 luglio - l'arrivo in laguna dei ministri dell'economia e finanza e i governatori delle banche centrali degli Stati membri. Per l'occasione già da oggi l'Arsenale, l'ex fulcro navale della Serenissima che ospiterà i lavori, può dirsi blindato. I 48 ettari dell'area sospesa tra terra e laguna in particolare venerdì e sabato saranno sorvegliati da uno spiegamento di 1.500 agenti e militari, droni, motoscafi ed elicotteri.

Gli stessi residenti dovranno esibire un pass per potersi muovere. Tre saranno gli eventi di contorno al dibattito: un galà a Palazzo Ducale, una serata di beneficienza alla Fondazione Cini e un concerto al Teatro La Fenice. Non mancheranno iniziative da parte degli ambientalisti e dai Comitati No Grandi Navi che hanno annunciato un presidio alle Zattere con lo slogan «Noi siamo l'onda voi solo il G20».