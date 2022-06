Pericolo a Fusina: trovati oltre 40 razzi di segnalazione fra i rifiuti, nella triturazione esplodono e si incendiano

VENEZIA - Scoperti nell'impianto di Fusina, da gennaio a maggio, oltre 40 razzi di segnalazione inesplosi, ora Veritas segnalerà la presenza a Forze dell’ordine, Capitaneria di Porto, Vigili del fuoco, Prefettura, Procura.

Nei primi cinque mesi dell’anno, nell’impianto che a Fusina vaglia e tratta i rifiuti, sono stati trovati oltre 40 razzi di segnalazione inesplosi, quindi estremamente pericolosi per l’incolumità degli addetti. Gli ultimi, anche la scorsa settimana. In diversi casi i rilevatori automatici di scintilla inseriti nelle linee di trattamento del rifiuto secco residuo hanno permesso l’individuazione e l’immediato spegnimento. Spesso, però, i razzi di dimensioni più piccole riescono a superare i controlli ed esplodono durante la triturazione, mettendo in grave pericolo l‘incolumità degli addetti, e provocando incendi che devono essere spenti dal personale dell’impianto. Veritas ricorda a tutti i cittadini l’importanza di fare bene la raccolta differenziata, dividendo con cura i vari materiali ed evitando di conferire rifiuti pericolosi o che potrebbe nuocere a chi li tratta.

E’ essenziale che in questi casi vengano seguite scrupolosamente le indicazioni di conferimento fornite dal produttore o da Veritas, consultando la sezione Dove lo butto del sito www.gruppoveritas.it.