Attivisti nella centrale elettrica Palladio di Fusina: impianto bloccato Foto

Ultimo aggiornamento: 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circadel nord-est hanno fatto irruzione questa mattina nella centrale elettrica Palladio di Fusina, la quinta per grandezza in tutta Europa. Dopo avergli attivisti sono entrati nell'immensa struttura responsabile della produzione di 700 tonnellate di carbone al giorno. Con lo scopo di bloccare la fabbrica gli attivisti sono saliti su una delle strutture più alte per calare striscioni e occupare i nastri trasportatori del carbone. L’impianto è stato bloccato.Il primo striscione calato recita: "one solution: revolution" a significare che per la vita delle persone non si possono accettare compromessi, gli attivisti e le attiviste chiedono a gran voce la dismissione immediata di questa e di tutte le fabbriche di carbone d'Europa. Lo striscione "Siamo l'antidoto al capitalismo" viene fissato ai nastri trasportatori del carbone, mentre gli attivisti occupano gli stessi.