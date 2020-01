FUSINA (VENEZIA) - Versalis SPA rende noto che si è verificata l’attivazione delle torce di Fusina a seguito dell’intervento dei sistemi di protezione dell’impianto. Sono in corso verifiche per identificare e risolvere le cause dell’attivazione. La società informa che non ci sono problemi di sicurezza. Ultimo aggiornamento: 11:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA